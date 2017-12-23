Управляющий партнер UNIT.City: если вы ждете вдохновения, эта работа – не ваша

Управляющий партнер UNIT.City Максим Бахматов отвечает на 8 вопросов в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Слушай сердце. И только вперед. Ну и все договоренности – только на бумаге.

2. Кого вы считаете успешным бизнесменом (в Украине или в мире) и чему у него стоит поучиться?

Бренд Кличко. Как из мордобоя сделать десятки миллионов и надежду украинской политики.

3. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?





Кадр из фильма Безумный Макс / © Village Roadshow Pictures

Безумный Макс (Mad Max), 2015. Надо смотреть в iMax. Все поймете.

4. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Попробовать не соблюдать. А там врач подскажет. Ну и спорт.

5. Где искать вдохновение?

Если вы ждете вдохновения, значит, эта работа – не ваша. Надо брать и делать.

6. Назовите самый большой успех и провал 2017 года.





Бассейн для ВДНГ / © Максим Бахматов via Facebook

Успех ВДНГ. А провал – это то, что ВДНГ мог стать еще лучше.

7. Что вы пообещаете себе на 2018 год?

Еще два новых проекта.

8. Что для вас идеальный Новый год и новогодний подарок?

Семья, дети, легкая еда. Отдых сразу после.

Больше советов от предпринимателей и топ-менеджеров: здесь.

Приглашаем принять участие в спецпроекте #ДелимсясНВ топ-менеджеров украинских компаний и владельцев среднего/крупного бизнеса. Если вы готовы ответить на наши вопросы – пишите нам на bewithnv@nv.ua